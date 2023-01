Speed-Damen kämpfen in Cortina gegen Podest-Flaute

Mit dem Super-G in Cortina d'Ampezzo endet die Damen-Speed-Generalprobe vor der WM.

Am Sonntag (ab 11.30 Uhr im Sport24-Liveticker) steigt beim Speed-Klassiker in Cortina der letzte Damen-Super-G vor der WM in Courchevel/Meribel. Unsere Damen wollen mit dem zweiten Podestplatz (Platz 2 für Cornelia Hütter in Lake Louise) der Saison endlich einen Schritt aus der Krise machen und vor dem Saisonhighlight in Frankreich noch einmal richtig Selbstvertrauen tanken.

Nicht mit dabei sein wird Nina Ortlieb: Nach ihrem Sturz in der zweiten Cortina-Abfahrt wurde sie ins Spital gebracht, wo eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert worden ist. Sie wird laut Informationen des ÖSV die Nacht nun zur Überwachung in der Uni-Klinik Innsbruck verbringen. Außerdem werde das linke Knie untersucht, seit einem Sprung im Vortagesrennen verspürte die Vorarlbergerin leichte Schmerzen.

Shiffrin fordert Lokalmatadorinnen

Erstmals mit dabei ist Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin. Der US-Superstar will bei ihrem ersten Super-G-Start auf der Olimpia delle Tofane gleich voll zuschlagen und ihren insgesamt 83. Weltcupsieg feiern. Die härtesten Konkurenntinen kommen aus Italien: Federica Brignone und Elena Curtoni wollen den Klassiker in ihrer Heimat mit einem Sieg abschließen.