Striedinger hängt Weltcup-Leader im ersten Kitz-Training ab

Das erste Training auf der Kitzbüheler Streif geht an den Franzosen Cyprien Sarrazin. Bester Österreicher wird mit 0,15 Sekunden Rückstand Otmar Striedinger als Dritter. Zweiter (+0,04) wird der Schweizer Niels Hintermann.

Die beiden Weltcup Leader Marco Odermatt (+0,74 Sekunden) und Aleksander Aamodt Kilde (+0,98) gehen es hingegen gemütlicher an und landen außerhalb der Top-10. Auch dort ist Daniel Hemetsberger platziert, der mit 0,76 Sekunden Rückstand Rang zwölf belegt. Vincent Kriechmayr wird mit 1,48 Sekunden Rückstand 23. Stefan Babinsky (+1,72) liegt im hinteren Mittelfeld.

Der drittplatzierte Striedinger zeigt sich nach der ersten Trainingseinheit zufrieden: "Ich wollte es schon rennmäßig probieren und habe beim Material Umstellungen gemacht. Das hat ganz gut funktioniert", verriet der 31-jährige Kärntner im ORF-Interview. "Ich bin mit einen anderen Ski gefahren und wir haben das Setup umgestellt. Das hat sich beim Fahren sehr gut angefühlt." Auch für die Strecke gibt es ein Lob: "Die Piste ist sensationell und in einem perfekten Zustand."

Vincent Kriechmayr ist trotz der mäßigen Platzierung nach dem ersten Trainingslauf nicht unzufrieden: "Oben war es ganz ok. Odi (Marco Odermatt, Anm. d. Red.) ist im Steilhang extrem schnell, da ist noch was drin. Der Rest war ganz ok."