Der alpine Skirennläufer Maximilian Lahnsteiner hat am Mittwoch sein Karriere-Ende bekanntgegeben.

Der 26-jährige Oberösterreicher, der in der Saison 2020/2021 Europacup-Gesamtsieger war und im März 2021 sein Weltcupdebüt in Saalbach-Hinterglemm gab, hatte immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Er habe gemerkt, "dass ich körperlich und vor allem mental nicht mehr bereit bin für diesen herausfordernden Sport", so der Ebenseer.