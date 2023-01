Vom Ergometer direkt ins Starthaus

Weltcup-Leader Odermatt setzt auf Österreicher Marco Odermatt dominiert den heurigen Ski-Weltcup. Der Schweizer stand bereits sechs Mal am Stockerl ganz oben und heimste insgesamt 13 Podestplätze in dieser Saison ein. Mit 340 Punkten Vorsprung führt der 25-Jährige zudem vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde den Weltcup an.