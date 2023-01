Weltcup-Leader Odermatt setzt auf Österreicher

Marco Odermatt dominiert den heurigen Ski-Weltcup. Der Schweizer stand bereits sechs Mal am Stockerl ganz oben und heimste insgesamt 13 Podestplätze in dieser Saison ein. Mit 340 Punkten Vorsprung führt der 25-Jährige zudem vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde den Weltcup an.

Hinter dem Erfolgsrezept steckt auch geballte Ladung an rot-weiß-rotem Know-how, wie ServusTV-Moderator Christian Brugger im Rahmen der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar 7" herausfand. "Marco Odermatt setzt auf Stabilität, Kontinuität, Skimarke und das Umfeld. Und: auf Österreicher", leitet Brugger die Sondersendung von der Seidlalm den Österreich-Bezug ein. Konkret besteht das Team um das Schweizer Ski-Ass aus dem Servicemann Chris Lödler, Riesenslalom-Trainer Helmut Krug, dem halben Österreicher Michael Schiendorfer und Red Bull als Hauptsponsor.

"Der Konditionstrainer ist auch Österreicher, der Kurt Kothbauer", kontert Odermatt mit einem Lachen auf die nicht ganz vollständige Auflistung von Brugger. "Praktisch mein ganzes Team besteht aus Österreichern - und das passt auch ganz gut so", zeigt sich der Schweizer begeistert von seinem Team.

Beim legendären Hahnenkammrennen will Odermatt seinen Erfolgslauf fortsetzen. In der Abfahrt am Freitag (ab 11.30 Uhr im Sport24-Liveticker) jagt der Weltcup-Leader seinen ersten Weltcup-Sieg in der Königsdisziplin. Am Samstag (11.30 Uhr) gibt es gleich die Möglichkeit für die Draufgabe. So viel Österreich auch in den Odermatt-Erfolgen stecken, der ÖSV kann sich davon leider nichts kaufen.