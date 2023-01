Wetter zwingt St. Anton zum umplanen

Wie aufgrund der Wetterprognose anzunehmen war, ist am heutigen Freitag kein Abfahrtstraining der alpinen Ski-Frauen in St. Anton am Arlberg möglich.

Bei den zum Weltcup zählenden Kandahar-Rennen wird nun der Fokus auf die Durchführung von zwei Super-G am Wochenende gelegt. Am Donnerstagabend war in der Mannschaftsführersitzung beschlossen worden, dass im Falle der Absage des Freitagtrainings Plan B mit zwei Super-G in Kraft tritt. Für eine Abfahrt muss ein Training absolviert werden, dieses hätte am Renntag in der Früh angesetzt werden müssen. Aber die Prognose für das Wochenende ist ebenfalls schwierig. Lesen Sie auch Grünes Licht für Heim-Spektakel in Flachau und St. Anton Die Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Frauen zwischen 10. und 15. Jänner in Flachau und St. Anton können über die Bühne gehen.