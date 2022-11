Huber-Comeback erst nach Vierschanzen-Tournee

Skispringer Daniel Huber wird nach der am Montag in der Privatklinik Hochrum in Tirol von Christian Hoser durchgeführten Knieoperation zumindest bis nach der Vierschanzentournee Anfang Februar ausfallen.

Darüber hinaus und damit auch eine eventuelle Teilnahme an den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Februar in Planica hänge vom Reha-Verlauf in den kommenden Wochen und Monaten ab, teilte der ÖSV mit. Huber hatte sich eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie zugezogen. "Fürs Skispringen ist es besonders wichtig, dass man sich auf seinen Körper verlassen kann. Zum Nachdenken und Zweifeln ist da kein Spielraum. Insofern bin ich froh, dass jetzt mit der erfolgreichen Operation der erste Schritt am Weg zurück sehr positiv verlaufen ist. Von hier gilt es weiter aufzubauen. Ich schaue optimistisch nach vorn", sagte Huber. Cheftrainer Andreas Widhölzl zeigte sich überzeugt, dass der Athlet "die kommende Reha-Phase gut meistern wird".