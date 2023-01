Hirner verpasst Podest bei Heim-Weltcup

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen bleibt eine Klasse für sich und hat am Samstag beim Seefeld-Triple der Nordischen Kombiniererinnen auch den siebenten Saisonbewerb gewonnen.

Sie absolvierte die 5 km in der Loipe in 14:58,6 Minuten vor Annika Sieff, die Italienerin blieb 35,9 Sek. zurück im Fotofinish eine Hundertstel vor der Deutschen Nathalie Armbruster. Lisa Hirner landete als Österreichs beste Athletin mit 1:10,4 Min. Rückstand auf dem vierten Platz. Für die Steirerin war es eine Steigerung zu Platz acht vom Vortag. Auf die Podestplätze, von denen sie in dieser Saison schon deren vier hat, fehlte ihr aber doch einiges. "Man merkt einfach, dass das Niveau vorne schon ziemlich hoch ist und dass es einen guten Sprung und ein gutes Rennen braucht", räumte die 19-Jährige ein. "Ich habe gute Sprünge, aber der letzte Zacken fehlt noch. Da bin ich einfach zu weit weg, dass ich da ganz vorne mitmischen kann." ÖSV-Chefcoach Bernhard Aicher meinte, es habe bei Hirner wegen des Heim-Weltcups die Lockerheit etwas gefehlt.

"Man muss aber demütig bleiben und sagen, passt, den vierten Platz nehmen wir", betonte der Coach. Nächste Woche in Whistler soll es bei den Junioren-Weltmeisterschaften für Hirner u.a. gegen Sieff und Armbruster mehr als Platz drei werden. Aicher: "Wir haben diese Saison schon bewiesen, dass wir sie schlagen können." Auch Annalena Slamik wird in Kanada dabei sein, die Tirolerin wurde am Samstag (+2:26,0) Elfte. Über das knappe Verpassen der Top Ten zeigte sie sich etwas enttäuscht. "Aber es waren bessere Leistungen als zuletzt, das stimmt mich positiv."

Claudia Purker als dritte im 24-köpfigen Feld angetretene Österreicherin wurde nach Rang 17 vom Vortag 20. (+3:51,2). Bei der ehemaligen Spezialspringerin fehlt es aktuell an der Basis auf der Schanze. Die Salzburgerin war freilich diese Saison nach einer eineinhalbjährigen Pause infolge eines Kreuzbandrisses in den Weltcup zurückgekehrt. Für Westvold Hansen war es im 16. Weltcup der Kombinierinnen überhaupt der 14. Sieg. Nur bei der Premiere im Dezember 2020 in Ramsau war die heute 20-Jährige 1,5 Sekunden hinter der später in den Biathlon gewechselten US-Athletin Tara Geraghty-Moats Zweite geworden, und im vergangenen März in Schonach ist sie nicht ins Ziel gekommen. Im Gesamt-Weltcup steht Westvold Hansen kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung, Hirner ist hinter Armbruster und Sieff Vierte.