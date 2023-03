Bronze-Serie im Kombi-Team geht weiter

Die Bronze-Serie bei der Staffel der Kombinierer geht weiter. Zum vierten Mal in Folge holt ein ÖSV-Quartet WM-Edelmetall, zum vierten Mal sind sie dritter. In der Schlussrunde muss sich Johannes Lamparter im Dreikampf gegen Jarl Magnus Riiber (NOR) und Julian Schmid (GER) geschlagen geben.