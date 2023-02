Lisa Hauser und David Komatz holen Silber in Oberhof

Erfolgserlebnis für Österreichs Biathlon-Team bei der WM in Oberhof. Im Single-Mixed-Bewerb holen Lisa Hauser und David Komatz die Silber-Medaille. Gold geht erneut an die Norweger, bei denen sich Johannes Thingnes Boe zum fünffachen Weltmeister kürt. Bronze holen sich die Italiener.

Lisa Hauser und David Komatz haben bei der Biathlon-WM in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel sensationell die Silbermedaille gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo überzeugte am Donnerstag im Rennen über 6 (Frauen) sowie 7,5 km (Männer) mit einer starken Schießleistung (sechs Nachlader) und musste sich nur dem norwegischen Duo Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö mit einem Rückstand von 13,8 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an Italien.

Für den ÖSV war es das erste Edelmetall bei der Weltmeisterschaft in Deutschland.

Ergebnisse Biathlon-WM in Oberhof vom Donnerstag:

Single-Mixed-Staffel (6+7,5 km):



1. Norwegen (Marte Olsbu Röiseland/Johannes Thingnes Bö) 35:37,1 Minuten (1 Strafrunde/6 Nachlader)

2. Österreich (Lisa Hauser/David Komatz) +13,8 Sek. (0/6)

3. Italien (Lisa Vittozzi/Tommaso Giacomel) +51,0 (2/9)