Pinkelnig springt in Großschanzen-Qualifikation auf Rang 4

Weltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig ist in der Qualifikation für den WM-Großschanzenbewerb in Planica auf Platz vier gesprungen. Vor der Vorarlbergerin lagen am Dienstag die deutsche Normalschanzensiegerin Katharina Althaus, Alexandria Loutitt aus Kanada und Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR).