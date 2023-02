Sprint-Quartett will bei WM-Auftakt überraschen

Die Medaillenentscheidungen bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Planica starten am Donnerstag mit den Langlauf-Sprints im klassischen Stil.

Mit Lisa Unterweger bzw. Michael Föttinger, Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic nehmen vier ÖSV-Aktive die Qualifikation in Angriff (12.00 Uhr), die K.o.-Runden beginnen um 14.30 Uhr. Den Aufstieg unter die Top 30 haben alle vier ÖSV-Vertreter in dieser Weltcupsaison geschafft, weiter als ins Viertelfinale ging es aber nie.

Klassisch angeschrieben haben Moser im Dezember in Beitostölen (18.) und Unterweger am Dreikönigstag in Val di Fiemme (30.). Im Freien Stil kam der Tiroler Moser jeweils vor Weihnachten auch in Lillehammer (19.) und Davos (20.) sowie zu Silvester in Val Müstair (30.) weiter. Der Salzburger Mrkonjic schaffte es in Davos auf Rang 18, in Toblach belegte er Anfang Jänner Platz 20. Föttinger, ebenso ein Salzburger, brachte in Lillehammer einen 30. Rang in die Wertung. Die Steirerin Unterweger wurde auch noch in Davos 22. sowie in Val Müstair 30.

Das österreichische Langlauf-Aufgebot bei diesen Titelkämpfen vervollständigen der Oberösterreicher Philipp Leodolter und der Steirer Mika Vermeulen sowie Teresa Stadlober. Die seit Monatsbeginn 30-jährige Salzburgerin ist die einzige der rot-weiß-roten Equipe mit Medaillen-Potenzial. Für sie geht es am Samstag (14.00 Uhr) mit dem Skiathlon los.