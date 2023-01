Dramatische Szenen bei Tour-de-Ski-Finale

Chaos bei der Tour de Ski! Nach dem Ziel-Einlauf brechen gleich mehrere Langläuferinnen zusammen und bleiben hinter der Ziellinie liegen.

Gesamtsiegerin Frida Karlsson (23/Schweden) brach unmittelbar nach dem Überqueren der Ziellinie zusammen und blieb am Boden liegen. Ein Ärzteteam eilte herbei und versorgte die junge Langläuferin. Mittlerweile gibt es wieder Entwarnung: Sie sei wach und ansprechbar, berichten schwedische Medien. Doch die Erschöpfung war so groß, dass sie nicht mehr an der Siegerehrung teilnehmen konnte, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der Finale Anstieg auf die Alpe Cermis kurz vor dem Ziel dürfte den Langläuferinnen zugesetzt haben. Mit bis zu 28 Prozent Steigung hatten die Damen zu kämpfen. Die strahlende Sonne dürfte noch den Rest abverlangt haben. Besonders die Schwedin Karlsson hatte mit der letzten Etappe zu kämpfen. Sie lag in Führung, musste dann aber einige Konkurrentinnen vorbeiziehen lassen. Ins Ziel kam sie dennoch, klappte dann aber zusammen.