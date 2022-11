ÖSV-Langlaufass Teresa Stadlober hat einen Saisonstart zum Vergessen hingelegt.

Langläuferin Teresa Stadlober ist im ersten Distanzrennen der Weltcup-Saison nicht richtig auf Touren gekommen. Die Salzburgerin musste sich am Samstag in Ruka über 10 km in der klassischen Technik mit Platz 25 begnügen. Den ersten Sieg in der Zeitrechnung nach dem Rücktritt von Norwegens Topstar Therese Johaug sicherte sich Ebba Andersson. Die Schwedin behauptete sich 5,7 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Frida Karlsson. Rang drei belegte die Deutsche Katharina Hennig (+13,3).

Der Skiathlon-Olympiadritten Stadlober fehlten satte 1:20 Minuten auf Andersson. "Das war kein gutes Rennen. Ich bin noch nicht in Form, schwierig", meinte Stadlober, die wegen einer Beinverletzung im Frühsommer und einer Erkrankung ein eingeschränktes Vorbereitungsprogramm absolviert hatte. Aufgrund des großen Rückstandes wird sie am Sonntag im Skating-Verfolgungsrennen, das erstmals wie jenes der Männer über 20 km ausgetragen wird, wohl kaum ein deutlich besseres Ergebnis herausholen können.

Mika Vermeulen misslang der Einstieg in die Distanzbewerbe außerhalb der besten 60 noch viel deutlicher. Der Steirer büßte zwei Minuten auf den wie im Sprint siegreichen Favoriten Johannes Hösflot Kläbo ein, der bei seinem 50. Weltcuperfolg einen norwegischen Dreifach-Triumph anführte.