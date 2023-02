Tschofenig/Kraft im Super-Team-Bewerb am Podest

Erster Sieg für Hirscher-Ski im Springer-Weltcup Sieg-Premiere für Marcel Hirschers Van-Deer-Ski im Skisprung-Weltcup. Beim Übersee-Ausflug in Lake Placid gewinnt der Deutsche Andreas Wellinger vor Ryoyu Kobayashi und ÖSV-Adler Daniel Tschofenig, der erstmals in einem Einzel am Podest steht.