Vermeulen bei norwegischem Siebenfach-Sieg 20.

Der Steirer Mika Vermeulen hat bei einem Siebenfach-Triumph der norwegischen Langläufer sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis geschafft.

Der 23-Jährige belegte am Samstag in Toblach im letzten Distanz-Rennen vor der WM über 10 km Skating Platz 20. Der Sieg ging an Paal Golberg, der sich knapp vor Simen Hegstad Krüger und Weltcupspitzenreiter Johannes Hösflot Kläbo behauptete.

Bei den Frauen gewann die derzeit abseits der Sprints tonangebende Ebba Andersson. Die Schwedin setzte sich bei ihrem dritten Erfolg in Serie vor Jessica Diggins (USA) und Ingvild Flugstad Östberg (NOR) durch. Die ÖSV-Athletinnen kamen in Abwesenheit von Teresa Stadlober nicht unter die besten 40.

Biathletin Katharina Komatz landete bei ihrem Distanz-Weltcupdebüt unmittelbar vor Lisa Unterweger auf Platz 44. Die Olympia-Dritte Stadlober fehlt in Toblach, da sie sich bereits gezielt auf die Titelkämpfe in Planica vorbereitet. Am Sonntag folgen in Südtirol noch die Staffelrennen.