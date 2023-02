Aigner/Aschenwald springen auf Platz 3 in Rasnow

ÖSV-Adler verpassen Überraschung in Rasnov Österreichs Adler verpassen beim Springen in Rasnov eine Überraschung. In der ÖSV-Rumpftruppe wird Clemens Aigner als Achter bester Österreicher. Der Sieg geht an den Deutschen Andreas Wellinger. Kurios: In den Top-6 befinden sich gleich fünf Deutsche.