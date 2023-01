Kranker Kraft fliegt am Kulm auf Platz 2

Stefan Kraft ist beim Skiflug-Heimweltcup am Kulm trotz krankheitsbedingter Schwächung auf Platz 2 geflogen. Mit Jan Hörl auf Rang 5 schafft es ein zweiter ÖSV-Adler in Bad Mitterndorf in die Top 10. Der Tagessieg geht an den Norweger Halvor Egner Granerud.