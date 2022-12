Villach-Doppelsiegerin Eva Pinkelnig ist in der Qualifikation für den ersten Ljubno-Bewerb nicht über Platz 29 hinausgekommen.

Auch die restlichen Österreicherinnen landeten am Freitag nicht im Spitzenfeld, beste ÖSV-Athletin war Chiara Kreuzer an der 16. Stelle. Der Sieg ging an die Kanadierin Alexandria Loutitt vor Sara Takanashi (JPN) und Nika Kriznar (SLO). Im slowenischen Ljubno finden am Samstag und Sonntag die abschließenden beiden Springen der Silvester-Tour statt.