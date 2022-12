Pinkelnig gewinnt Qualifikation für ersten Villach-Bewerb

Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat am Dienstag in Villach die Qualifikation der Skispringerinnen für den ersten Bewerb des Silvester Tournaments gewonnen.

Die Weltcup-Zweite lag mit 132,1 Punkten 1,8 Zähler vor der zweitplatzierten Deutschen Selina Freitag, beide Aktiven sprangen 93,5 m weit. Die Slowenin Ema Klimec belegte Rang drei (94,0). Chiara Kreuzer wurde als zweitbeste Österreicherin 16. (86,5), Sara Marita Kramer 19. (84,0) und Jacqueline Seifriedsberger 20. (85).

"Ich bin vom ersten Sprung weg gleich super klar gekommen mit der Schanze, sie war perfekt hergerichtet. Die Sprünge waren richtig gut. Ich habe mein Konzept beisammen", erklärte Pinkelnig.

Mit Hannah Wiegele als 43. (72,5) schaffte im 52-köpfigen Feld auch die fünfte Österreicherin im Feld den Sprung in die Top 50 bzw. in den für Mittwoch (14.15 Uhr) angesetzten Bewerb. Auch am Donnerstag (ab 13 Uhr im Sport24-Liveticker) wird in Villach gesprungen, die Qualifikation davor ausgetragen. Die Tour um die "Goldene Eule" wird mit zwei Bewerben zu Silvester (16.00) und Neujahr (16.30, jeweils live ORF 1) in Ljubno in Slowenien fortgesetzt und abgeschlossen.