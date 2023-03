Gregor Schlierenzauer wird Investor und Testimonial von Investmentplattform froots.io

Gregor Schlierenzauer, der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, tritt in eine neue Phase seines Lebens ein. Der mehrfach dekorierte Weltmeister, Olympiasieger und zweimalige Gewinner der Vierschanzentournee, wird Teil von froots.io.

Froots wurde 2021 in Wien von David Mayer-Heinisch und Dirk Van Wassenaer gegründet. Das Finanzunternehmen verwaltet aktuell bereits viele Millionen Euro für seine Kundinnen und Kunden.

“Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich in meinem Leben als nächstes erreichen möchte. Als Profisportler und nun als Unternehmer war und bin ich immer vollkommen fokussiert und vertraue meinem Gefühl. Spitzensport und Investieren sind eng miteinander verknüpft, denn beides erfordert sorgfältige Planung, strategisches Denken und eine langfristige Perspektive. Auch beim Investieren ist es wichtig, einen professionellen Partner zu haben, dem man vertraut, der einem hilft, sich in der komplexen Finanzlandschaft zurechtzufinden, um langfristig seine Ziele zu erreichen. Bei froots hatte ich sofort das Wohlgefühl, dass ich es mit einem ambitionierten Team zu tun habe, die sich wie ich entwickeln und wachsen wollen“, betont der 33-jährige Tiroler, der 2021 seine aktive Karriere beendet hat.

Schlierenzauer wird seine Erfahrung und sein Wissen aus seiner erfolgreichen Karriere als Skispringer einbringen und das Unternehmen bei der Vermarktung sowie der Erschließung neuer Kundengruppen unterstützen. Die erste Kampagne mit Gregor Schlierenzauer startet bereits Mitte März 2023 und wird digital in mehreren Phasen in ganz Österreich ausgespielt.