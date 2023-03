Slamik bei Weltcup-Finale nach Springen Neunte

Beim Weltcup-Finale der Nordischen Kombiniererinnen in Oslo hat sich das ÖSV-Trio nach dem Springen am Donnerstag nicht im Spitzenfeld platziert.

Als beste rot-weiß-rote Athletin landete Annalena Slamik mit einem Sprung auf 92 Metern auf Rang neun, die gesundheitlich angeschlagene Lisa Hirner musste sich mit Platz 16 (87,5 m) zufrieden geben. Erneut klare Sprung-Siegerin wurde die norwegische Lokalmatadorin Gyda Westvold Hansen mit einem Satz auf 103,5 m.

Die im Weltcup überlegene Gesamtführende geht mit einem Vorsprung von über einer Minute in die Entscheidung in der Loipe, die allerdings erst am Samstag (13.30 Uhr) stattfindet. In zwei Tagen wird auch der norwegische König Harald V. am Holmenkollen anwesend sein und die siegreichen Sportler in der Nordischen Kombination, im Skispringen sowie im Langlaufen würdigen. "Es ist sehr ungewohnt, normal haben wir das Rennen immer gleich anschließend", betonte Slamik (+1:33 Min.), die einen Top-Ten-Platz anpeilt, im ORF.

Hirner (+2:23), im Gesamtweltcup auf Platz fünf, war hingegen enttäuscht. "Ich hätte mir schon erhofft, beim letzten Sprung ein bisschen was Besseres runterzubringen. Mal schauen, ob ich fit genug werde, um am Samstag an den Start zu gehen", sagte die 19-jährige Steirerin. Claudia Purker geht auf Rang 18 (+2:57) in das 5-km-Rennen in der Loipe.