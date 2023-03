Nico Andermann ist bei der Short-Track-WM in Seoul über 1.500 Meter 13. geworden.

Der Wiener verpasste am Samstag als Vierter in seinem Halbfinallauf das A-Finale. Im B-Endlauf belegte der 23-Jährige Rang fünf, was in der Endabrechnung Platz 13 ergab. Den WM-Titel sicherte sich Lokalmatador Park Ji-won. Tobias Wolf, der am Freitag im Viertelfinale ausgeschieden war, wurde Gesamt-48.