Bö zieht in Pokljuka allen davon

Der Weltcup-Führende Johannes Thingnes Bö hat am Freitag das erste Männer-Rennen im Biathlon 2023 dominiert.

Der Norweger gewann den Sprint von Pokljuka trotz eines Fehlschusses 48,1 vor seinem Bruder Tarjei Bö (0 Fehlschüsse), Sturla Holm Laegreid (+55,6/1) komplettierte den Triple-Sieg der Norsker. Der zuletzt ausgefallen gewesene Salzburger Simon Eder wurde bei seinem Wiedereinstieg 14. (+1:34,2 Min./0), für seinen Landsmann Felix Leitner wurde es nur Rang 45 (+2:44,0/2).

"Läuferisch war es heute richtig hart und meine Lunge hat im Ziel schon ordentlich gebrannt", sagte Eder über seinen ersten Top-15-Platz in diesem Winter. "Ansonsten war das aber ein super Rennen von mir. Ich konnte am Schießplatz zwei echte Traumserien abliefern und es hat wieder richtig Spaß gemacht. Die Top 20 waren heute mein Ziel und es geht in die richtige Richtung."

Wie Leitner ebenso keinen Weltcup-Punkt gab es für Harald Lemmerer als 56. (+3:07,4/3) und David Komatz als 76. (+3:56,4/2). Für ihn reichte es damit nicht für die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr). Die Frauen-Verfolgung wird um 11.30 Uhr gestartet, die Tirolerin Lisa Hauser nimmt die Konkurrenz als 13. vom Donnerstag-Sprint in Angriff. Am Sonntag wird eine Single-Mixed- (11.45) und eine Mixed-Staffel (14.25) gelaufen.