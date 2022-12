Hauser überrascht mit ersten Sieg der Saison

Erfolgserlebnis von Lisa Hauser im Biathlon-Sprint in Kontiolahti. Die Österreicherin holt damit den ersten Weltcup-Sieg der neuen Saison für Österreichs Biathlon-Team.

Massenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser hat am Samstag unerwartet ihren vierten Biathlon-Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin triumphierte in Kontiolahti wenige Tage nach dem mäßigen Einzel-Auftakt als 32. im Sprint ohne Fehlschuss und starker Laufleistung überlegen. Die 28-Jährige gewann 17,3 Sekunden vor Lisa Vittozzi aus Italien (1 Strafrunde) und 24,2 vor der Schwedin Linn Persson (0), wodurch sie sich eine hervorragende Ausgangslage für die Verfolgung am Sonntag schuf.

Der Erfolg der Olympia-Vierten kommt auch deshalb überraschend, weil sie in der Saisonvorbereitung von Krankheiten ausgebremst worden war. Deshalb hatte sie sich zuletzt noch nicht in Topform gewähnt. Auch im Vorjahr hatte Hauser beim Saisonauftakt in Östersund den Sprint gewonnen. Ihre ÖSV-Teamkolleginnen landeten in Finnland nicht im Spitzenfeld.