Hauser verpasst Top-10-Platz im Hochfilzen-Sprint

Biathletin Lisa Hauser hat sich beim Heim-Weltcup in Hochfilzen im Sprint der Frauen knapp außerhalb der Top Zehn platziert.

Die zuletzt in Finnland im Sprint erfolgreiche Tirolerin musste sich am Donnerstag auf der Kurzdistanz über die 7,5 km mit dem zwölften Platz zufriedengeben. Der Sieg im Pillerseetal ging an die Deutsche Denise Herrmann-Wick, die sich mit null Fehlern vor der Tschechin Marketa Davidova (+18,1 Sek.) und der Französin Julia Simon (+20,1) durchsetzte.

Hauser schrieb im Liegend-Schießen einen Fehlschuss an, im Stehend-Schießen blieb sie fehlerfrei. Am Ende fehlten ihr 48,7 Sekunden auf die Siegerin. Dunja Zdouc wurde als zweitbeste ÖSV-Biathletin 34., Anna Gandler, Julia Schwaiger und Anna Juppe blieben außerhalb der ersten 50.

Am Freitag steht in Hochfilzen der Sprint der Männer am Programm, die Frauen sind am Samstag dann wieder in der Verfolgung in der Loipe.