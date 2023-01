Olympiasiegerin Eckhoff verpasst Biathlon WM

Die zweifache Olympiasiegerin Tiril Eckhoff verpasst die Biathlon-WM in Oberhof.

Wie aus dem am Montag von Norwegens Verband veröffentlichten Aufgebot hervorgeht, gehört die 32-Jährige nicht zum Team für den Saison-Höhepunkt vom 8. bis 19. Februar. Die zehnfache Weltmeisterin konnte in diesem Winter noch kein Rennen bestreiten und leidet weiter unter den Folgen einer Corona-Infektion aus dem März 2022. Eckhoff ist seitdem nicht in der Lage, normal Leistungssport zu betreiben.

Angeführt wird Norwegens Frauen-Mannschaft von der dreimaligen Peking-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland. Auch die 32-Jährige hatte lange mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen und war erst im Jänner verspätet in die Saison eingestiegen. Bei den Männern ist Johannes Thingnes Bö die größte Gold-Hoffnung der Skandinavier. Der 29-Jährige gewann neun von bisher zwölf Saisonrennen.