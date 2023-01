Olympiasiegerin Eckhoff will Karriere fortsetzen

Die derzeit pausierende Biathlon-Olympiasiegerin Tiril Eckhoff wird ihre Karriere wohl fortsetzen.

"Sie möchte weitermachen. Wir werden Tiril sicher in der Zukunft wiedersehen", sagte ihr Trainer Patrick Oberegger am Rande des Weltcups in Antholz. In dieser Saison werde die 32-Jährige aber nicht mehr starten. Die Norwegerin hatte nach einer Corona-Infektion im vergangenen März lange unter Folgen wie massiven Schlafstörungen gelitten und auch mentale Probleme offenbart.

Laut Oberegger geht es der zehnfachen Weltmeisterin inzwischen wieder sehr gut. "Sie genießt das Leben. Sie verbringt viel Zeit mit Freunden und Familie und genießt es, die normale Tiril zu sein und nicht die Athletin", erklärte Oberegger. Eckhoff trainiere, "aber mehr aus dem Bauch heraus, hat keinen Plan. Ein bisschen nach Lust und Laune." In Zukunft soll sich das wieder ändern. "Sie weiß, das ist der richtige Weg, einfach einmal nach den letzten Jahren alles auf null zu stellen und wieder mit neuer Energie, vielleicht bis Olympia 2026 in Antholz, weiterzumachen", ergänzte Oberegger.