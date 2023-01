Flock mit nächsten Top10-Platz nach Comeback

Skeleton-Pilotin Janine Flock hat am Freitag zum Auftakt des ersten zweier Altenberger Renn-Wochenenden Weltcup-Rang acht belegt.

Es gewann die Deutsche Tina Hermann. Nach Rang fünf in der vergangenen Woche in Winterberg beim Comeback nach einer Verletzungspause scheint das für Flock ein Rückschritt, sie hat sich auf der anspruchsvollen Bahn jedenfalls schon im Training schwergetan. Nächsten Freitag geht es erneut in Altenberg außer um Weltcup-Punkte auch um EM-Medaillen.

Diesmal landete Flock nach der siebent- bzw. achtschnellsten Laufzeit 1,88 Sek. hinter Hermann. Susanne Kreher (+1,04 Sek.) fixierte einen deutschen Doppelsieg, die niederländische Winterberg-Siegerin Kimberley Bos wurde Dritte (+1,22). Der Saison-Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften in zwei Wochen in St. Moritz.