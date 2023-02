Rodel-Duo Egle/Kipp verpassen Podestplätze in St. Moritz

Österreichs Gespanne haben beim Weltcup der Kunstbahn-Rodler in St. Moritz einen Podestplatz verpasst.

Selina Egle/Lara Kipp klassierten sich am Samstag in der Doppelsitzer-Konkurrenz der Frauen auf dem vierten Platz, der Sieg ging an die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Die Südtirolerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer holten sich dank Platz zwei vorzeitig den Gesamtsieg. Egle/Kipp sind vor dem letzten Saisonbewerb in Winterberg Zweite der Gesamtwertung.

Österreichs zweites Duo Lisa Zimmermann/Dorothea Schwarz fuhr auf Platz sechs. Bei den Herren lagen Yannick Müller/Armin Frauscher nach zwei Durchgängen auf dem achten Platz, unmittelbar dahinter folgten Thomas Steu/Lorenz Koller und Juri Gatt/Riccardo Schöpf als Neunte bzw. Zehnte. Der Tagessieg ging an die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die vor dem Finale in Winterberg am kommenden Wochenende ihre Führung im Gesamtweltcup ausbauten.