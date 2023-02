Treichl erneut Fünfter im Vierer in Igls

Markus Treichl hat auch am Sonntag im Viererbob-Bewerb beim Heimweltcup in Innsbruck-Igls Rang fünf eingefahren.

Der Tiroler wiederholte gemeinsam mit Sascha Stepan, Markus Sammer und Sebastian Mitterer im letzten Saisonrennen mit dem großen Bob das Ergebnis vom Vortag. Der ÖBSV-Schlitten hatte nach zwei Läufen 0,76 Sekunden Rückstand auf den Deutschen Francesco Friedrich, der damit beide Igls-Rennen für sich entschied und zum fünften Mal in Serie den Gesamtweltcup gewann.

Treichl zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden und freute sich über Gesamtrang vier im Weltcup. "Dass wir soweit vorne mitmischen werden hätte ich mir jetzt nicht gedacht, aber die Konstanz über die Saison hat dann doch den Vierten herausgelassen am Ende", so der 29-Jährige im ORF-Interview. Tages- und Gesamtweltcup-Zweiter wurde der Brite Brad Hall, Rang drei ging an Deutschland mit Johannes Lochner.

Die deutsche Olympiasiegerin Laura Nolte hat mit Anschieberin Neele Schuten den Zweierbob-Bewerb der Frauen gewonnen. Das Duo schob sich mit Bahnrekord im zweiten Lauf von Rang vier noch an die Spitze und siegte 1/100 Sekunde vor seinen Landsfrauen Kim Kalicki/Leonie Fiebig. Auf Rang drei kamen Melanie Hasler/Nadja Pasternack aus der Schweiz. Die nach Lauf eins führenden Kaillie Humphries/Kaysha Love aus den USA wurden Vierte. Österreich war hier nicht vertreten. Das Saisonfinale im Zweier- und Monobob findet am kommenden Wochenende in Sigulda statt.