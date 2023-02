Treichl im Vierer-Bob in Igls Fünfter

Der Tiroler Markus Treichl hat mit seiner Besatzung Sascha Stepan, Markus Sammer und Sebastian Mitterer am Samstag beim Bob-Heimweltcup in Innsbruck-Igls den fünften Platz belegt.

Das Quartett war nach Lauf eins Vierter, fiel im zweiten noch um einen Platz zurück und hatte am Ende 0,51 Sek. Rückstand auf den siegreichen Deutschen Francesco Friedrich. Platz zwei ging an Großbritannien mit Brad Hall (+0,19), drei an Deutschland mit Johannes Lochner (+0,34).

"Wir hatten einen super ersten Lauf, im zweiten waren ein paar kleine Fehler drinnen, sagte Treichl. Am Sonntag steht eine weitere Vierer-Konkurrenz auf dem Programm. "Noch einmal vollen Angriff, wir wollen vorne mitkämpfen."

Deutsche Buckwitz gewinnt im Monobob

Die Deutsche Lisa Buckwitz hat am Samstag in Innsbruck-Igls ihren ersten Monobob-Weltcupsieg geholt. Nach Bahnrekord im ersten Lauf gewann sie 0,18 Sek. vor der Australierin Breeana Walker und 0,22 Sek. vor der Kanadierin Cynthia Appiah. Die 23-jährige Tirolerin Lea Haslwanter wurde bei ihrem Weltcup-Debüt unter 16 Aktiven 15., 2,87 Sek. hinter Buckwitz. Für 14.30 Uhr ist der erste zweier für dieses Wochenende angesetzten Vierer-Bewerbe der Männer angesetzt.