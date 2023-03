Dreier holt WM-Silber im Skibergsteigen

Zehn Österreicher bei Skibergsteigen-WM in Andorra Angeführt von den Staatsmeistern Alexander Fasser und Michaela Essl kämpfen in der kommenden Woche in Andorra insgesamt zehn Österreicher um Spitzenplätze bei den Weltmeisterschaften im Skibergsteigen. Die Tourenski-Sportler haben dazu ab Montag in den Disziplinen Vertical, Einzel, Team und Staffel mehrere Chancen. WM-Medaillen für Rot-weiß-rot in den Elitekategorien wären eine Überraschung.