Gasser überzeugt in Slopestyle-Quali

Anna Gasser hat als Dritte der Qualifikation das Finale bei der Snowboard-WM in Bakuriani im Slopestyle erreicht.

Die Big-Air-Doppel-Olympiasiegerin kam am Montag auf 78,00 Punkte, besser waren nur die neuseeländische Olympiasiegerin Zoi Sadowski-Synnott (87,08) und die Britin Mia Brookes (85,36). Die Entscheidung ist für 10.45 Uhr angesetzt (MEZ/live ORF 1).

Weniger gute Nachrichten gibt es hingegen von Ski-Freestylerin Lara Wolf. Sie ist ohne Teilnahme an der Qualifikation für den Slopestyle-WM-Bewerb in Bakuriani wieder abgereist. Die 22-Jährige erkrankte an einer starken Bronchitis, sie nahm am Montag das Flugzeug in die Heimat und will für den Weltcup in Tignes Mitte März wieder fit werden.