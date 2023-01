Keine EM-Medaille: Mikutina verpatzt Kür

Schaller/Mayr bei EM-Debüt im Paarlauf Kurzprogramm auf Platz 12 Die Salzburger Eiskunstläufer Sophia Schaller und Livio Mayr haben bei ihrem EM-Debüt am Mittwoch in Espoo in Finnland im Kurzprogramm ein Paarlauf-Duo hinter sich gelassen und Rang zwölf belegt.