Mikutina zeigt erneut mit starker Leistung auf

Eiskunstlauf-Hoffnung Olga Mikutina hat beim Grand Prix in Sapporo erneut mit einer starken Leistung aufgezeigt.

Olga Mikutina hat beim Eiskunstlauf-Grand-Prix in Sapporo den zehnten Platz unter zwölf Starterinnen belegt. Die 19-jährige Österreicherin kam nach dem Kurzprogramm am Freitag und der Kür am Samstag auf insgesamt 173,36 Punkte. Den Sieg feierte die Südkoreanerin Kim Yelim (204,49). Bei den Männern landete der gebürtige Italiener Maurizio Zandron, der seit 2018 für Österreich startet, bei der NHK Trophy mit 201,72 Zählern auf dem elften Rang.

Lokalmatador und Weltmeister Shoma Uno (279,76) gewann vor seinem japanischen Landsmann Sota Yamamoto (257,85), der nach dem Kurzprogramm noch in Führung gelegen war. Mikutina war bei ihrem ersten GP-Antreten in diesem Jahr in Angers ebenfalls Zehnte geworden.