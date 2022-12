Neo-Österreicherin Carroll erneut in Top Ten

Neo-Österreicherin Avital Carroll hat im Buckelpisten-Weltcup auch im vierten Rennen ein Top-Ten-Ergebnis geholt.

Nach Platz sechs in Ruka und Platz fünf sowie acht in Idre schaute für die 26-jährige, gebürtige US-Amerikanerin in Alpe d'Huez am Freitag Platz acht heraus. Katharina Ramsauer landete beim Sieg der Australierin Jakara Anthony wie zuletzt auf Platz 24. Nach dem ersten Weltcupdrittel ist Carroll Gesamt-Sechste.

Carroll ist seit dem Sommer österreichische Staatsbürgerin. Sie hat als Nachfahrin von Verfolgten des Nazi-Regimes die Möglichkeit zur Einbürgerung genützt.