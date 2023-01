Österreichs Jung-Olympioniken zeigen erneut auf

Österreichs Nachwuchs-Wintersportler haben beim Europäischen Jugend-Olympiafestival (EYOF) am Donnerstag zwei weitere Goldmedaillen erobert.

Die 16-jährige Langläuferin Heidi Bucher gewann in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien den Sprint in der klassischen Technik, im Kombi-Mixed-Team der Nordischen setzten sich Laura Pletz, Anja Rathgeb, Max Slamik und Paul Walcher durch. Skifahrerin Nadine Hundegger gewann außerdem Bronze im Riesentorlauf.

Bucher sicherte sich Gold dank eines starken Finish, nachdem sie auf Platz vier liegend in die Zielgerade eingebogen war. Die Tirolerin ließ am Ende zwei Schwedinnen hinter sich. Bei den Nordischen Kombinierern lag Österreich nach dem Springen nur auf dem fünften Rang, in der Loipe schob sich das Quartett aber bis ganz nach vorne. Das ÖOC-Team hält damit nach fünf von sieben Wettkampftagen bei 13 Medaillen, sechs davon in Gold.