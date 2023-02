Österreichs Rodler verpassen Altenberg-Stockerl

Eine Woche nach der so erfolgreichen WM in Oberhof haben Österreichs Rodel-Männer im Weltcup in Altenberg das Stockerl verpasst.

Während sich der Deutsche Max Langenhan im Einsitzer am Sonntag den Sieg vor Dominik Fischnaller (ITA) und Landsmann Felix Loch holte, landete das Österreicherpaket Wolfgang Kindl sowie David und Nico Gleirscher auf den Plätzen vier, fünf und sechs. Jonas Müller musste sich eine Woche nach seinem WM-Gold im Einsitzer mit Platz zehn zufriedengeben. Am frühen Nachmittag (13.45 Uhr) hat Österreich in der Teamstaffel eine weitere Chance.