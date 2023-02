Österreichs Skibergsteiger verpassen erste WM-Medaille klar

Flury erlöst stolze Ski-Nation Schweiz Jasmine Flury hat die Schweiz bei der Ski-WM erlöst. Die 29-Jährige aus Davos sicherte sich am Sonntag völlig überraschend den Titel in der Königsdisziplin Abfahrt und bescherte Österreichs Nachbarland damit die erste Goldene in Frankreich.