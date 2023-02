Medaillen-Regen bei Naturbahnrodel-WM

Jonas Müller holte Einsitzer-Gold bei Rodel-WM in Oberhof Jonas Müller hat bei der Rodel-WM die Gold-Serie der Deutschen gebrochen. Der Österreicher triumphiert in Oberhof im Einsitzer-Rennen der Herren. In der abschließenden Teamstaffel muss sich unser Team den Deutschen in einem Hundertstel-Krimi geschlagen geben.