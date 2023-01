Schaller/Mayr bei EM-Debüt im Paarlauf Kurzprogramm auf Platz 12

Die Salzburger Eiskunstläufer Sophia Schaller und Livio Mayr haben bei ihrem EM-Debüt am Mittwoch in Espoo in Finnland im Kurzprogramm ein Paarlauf-Duo hinter sich gelassen und Rang zwölf belegt.

Die 22-Jährige und der 25-Jährige kamen auf 45,40 Punkte und wurden damit rund zwei Zähler schlechter bewertet als bei ihrer Bestnote im Dezember in Zagreb. In Führung gingen Sara Conti/Niccolo Macii (ITA/70,45). Alle Duos sind am Donnerstag (19.25 Uhr) in der Kür startberechtigt.

Im Kurzprogramm der Männer schaffte es Maurizo Zandron mit 72,57 Punkten auf Platz 13 und ist damit bei der Kür der Top 24 dabei. An die Spitze setzte sich der Franzose Adam Siao Him Fa mit 96,53 Punkten. Die Vorarlbergerin Olga Mikutina läuft den ersten Bewerbsteil am Donnerstag (ab 13.35 Uhr) gegen 29 Mitbewerberinnen.