Stark: Sieben ÖSV-Stars auf Reiteralm im Finale

Drei Frauen und vier Männer aus dem ÖSV-Team haben die Qualifikation beim Ski-Cross-Weltcup auf der Reiteralm für die Freitagrennen überstanden.

Sonja Gigler (9.), Andrea Limbacher (12.), und Christina Födermayr (15.) stiegen ebenso in das Finale der Top 16 auf wie Tristan Takats (10.), Mathias Graf (15.), Johannes Aujesky (22.) und Robert Winkler (26.) in die Ausscheidung der Top 32. Am Schnellsten waren Sandra Näslund und David Mobärg aus Schweden.

Nicht geschafft haben es Katrin Ofner als 19. , Magdalena Fritz als 24. sowie Daniel Traxler als 40., Nicolas Lussnig als 42. und Claudio Andreatta als 45.