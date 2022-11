Vier Wochen Zwangspause für Ski-Crosserin Zerkhold

Snowboard-Crosserin Pia Zerkhold muss nach einem am Montag beim Training auf dem Pitztaler Gletscher erlittenen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk rund vier Wochen pausieren.

Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Dienstag mit. Ein operativer Eingriff bei der 24-jährigen Niederösterreichern sei hingegen nicht notwendig, ein Einsatz beim Weltcupauftakt am 3. Dezember in Les Deux Alpes (FRA) bzw. eine Woche darauf im Montafon durchaus denkbar.

"Es besteht die berechtigte Hoffnung, rechtzeitig bis zum ersten Weltcuprennen wieder fit zu werden, und dafür werde ich auch alles unternehmen", betonte Zerkhold, die in der Vorsaison als Sechste beste Österreicherin im Cross-Weltcup war.