Der Sturz von Sonja Gigler am vergangenen Sonntag im Mixed-Teambewerb im Ski Cross bei der WM in Bakuriani in Georgien ist folgenschwer gewesen: Die 21-jährige Vorarlbergerin zog sich laut ÖSV-Angaben vom Montag im linken Knie Risse des vorderen Kreuzbandes sowie des Außenmeniskus zu.

Dies habe eine Diagnose in Innsbruck ergeben, wo Gigler am Dienstag in der Privatklinik Hochrum von Christian Fink operiert wird. Die Saison ist für die Sportlerin damit natürlich vorüber.