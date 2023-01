Benjamin Karl holte sich Weltcup-Sieg in Blue Mountain

Benjamin Karl gewann Silber im Snowboard-PGS "Rainman" Benjamin Karl hat zum Ausklang von Olympia eine weitere Snowboard-Medaille geholt. Der 24-jährige Slalom-Weltmeister aus Niederösterreich fuhr am Samstag am Cypress Mountain bis zum großen Finale souverän und musste sich bei strömendem Regen erst durch seinen einzigen Fahrfehler an diesem Tag mit Silber begnügen. Gold ging an die kanadische Snowboard-Legende Jasey Jay Anderson.