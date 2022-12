Österreichs Snowboard-Crosser zeigen beim Weltcup-Auftakt in Les Deux Alpes in der Quali auf.

Olympiasieger Alessandro Hämmerle und vier seiner Teamkollegen haben sich für das Finale der Top 32 beim Snowboard-Cross-Weltcup am Samstag in Les Deux Alpes qualifiziert. Bester Österreicher war Jakob Dusek als Dritter, es folgten Hämmerle (9.), Julian Lüftner (18.), Andreas Kroh (22.) und Lukas Pachner (31.). Die Bestzeit ging an den deutschen Titelverteidiger im Gesamtweltcup Martin Nörl.