Payer und Ulbing holen Podestplätze

Österreichs Raceboarder haben beim Weltcup in Kanada zwei weitere Stockerlplätze nachgelegt.

Alexander Payer musste sich im zweiten Parallel-Riesentorlauf im Blue Mountain Resort in der Provinz Ontario am Freitag nur dem Polen Oskar Kwiatkowski geschlagen geben. Daniela Ulbing wurde nach dem Sieg im kleinen Finale der Frauen gegen die Polin Aleksandra Krol Dritte. Es siegte die Deutsche Ramona Hofmeister, die im Viertelfinale die Donnerstag-Dritte Sabine Schöffmann bezwang.

Payer führt nach seinem dritten Einzel-Saisonpodestplatz den Parallel-Gesamtweltcup an, Ulbing ist nach ihrem bereits vierten Saisonstockerl die Nummer zwei der Frauen hinter der Freitag-Zweiten Julie Zogg aus der Schweiz. Vortagesgewinner Benjamin Karl schied wie Andreas Prommegger und auch Fabian Obmann im Achtelfinale aus. Der Weltcup ruht nun wegen der WM in Georgien bis Anfang März. In Bakuriani stehen für die Raceboarder ein Parallel-Riesenslalom (19. Februar), Parallel-Slalom (21.) und ein Teambewerb (Parallel-Slalom/22.) auf dem Programm.