Ulbing/Prommegger zum Saisonstart auf Platz 2

Daniela Ulbing und Andreas Prommegger haben sich beim Weltcup-Auftakt der Raceboarder im deutschen Winterberg im Mixed-Parallelslalom nur den Schweizern Ladina Jenny und Gian Casanova geschlagen geben müssen.

Das neuformierte ÖSV-Duo überquerte am Samstag als Erster die Ziellinie, per Video wurde jedoch ein Fehler von Prommegger beim vorletzten Tor erkannt. Der Salzburger wurde disqualifiziert. Claudia Riegler und Arvid Auner klassierten sich im kleinen Finale als Vierte.

Prommegger entschuldigte sich nach dem Finale bei Ulbing für den Torfehler. "Während der Fahrt habe ich den Fehler aber gar nicht wahrgenommen, da ist alles viel zu schnell gegangen", sagte der Routinier. Die Kärntnerin Ulbing war dennoch zufrieden: "Mit einem zweiten Platz in die Saison zu starten, ist richtig cool." Am Sonntag (10.00 Uhr/live ORF Sport +) stehen in Winterberg noch Parallelslaloms im Einzel auf dem Programm.

Auner/Riegler lagen auf Kurs Richtung Platz drei, ehe die Salzburgerin bei der Einfahrt in den Zielhang wegrutschte und ihre polnische Konkurrentin Aleksandra Krol noch passieren lassen musste. Im Halbfinale hatten sich Prommegger/Ulbing im rein rot-weiß-roten Duell durchgesetzt. Der nächste Teambewerb steht am 11. Jänner in Bad Gastein am Terminplan.