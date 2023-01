Zu viel Risiko: Gasser bei X-Games nur 7.

Das Risiko von Snowboarderin Anna Gasser ist nicht belohnt worden.

Die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin musste sich bei den X-Games in Aspen im Slopestyle mit Platz sieben begnügen. Auf der Jagd nach einer siebenten X-Games-Medaille (darunter viermal Gold) riskierte die 31-Jährige auf den Kickern viel und landete nach spektakulären Tricks jedes Mal am Hosenboden. Der Sieg ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott vor Tess Coady (AUS) und Kokomo Murase (JPN).

In der Nacht auf Sonntag mitteleuropäischer Zeit findet Gassers Paradedisziplin Big Air statt.